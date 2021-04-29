Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден на предстоящей встрече с российским президентом Владимиром Путиным будет обсуждать вопросы двусторонних отношений, в том числе затронут тему Украины.

Как сообщил телеканалу MSNBC советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, встречу планируют провести летом в третьей стране.

«Байден также сказал, что не стремится к эскалации, хочет стабильных отношений. И поэтому предложил возможность встретиться с Путиным в третьей стране этим летом, чтобы обсудить весь спектр вопросов в американо-российских отношениях, включая Украину», – подчеркнул он.

Салливан уточнил, по мнению Байдена, США и другие партнеры официально встанут на защиту суверенитета и территориальной целостности украинского государства.

Ранее в Кремле заявили, что не получали конкретных предложений о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в том числе и в Ватикане. Как известно, в одном из интервью Зеленский заявил, что встреча должна пройти на территории, которая «олицетворяет мир и диалог», он не исключал при этом Ватикан.