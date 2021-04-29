В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 29 апреля — практически по всей стране без осадков, наконец, пришло потепление.

Ночью заморозки еще держались везде, кроме южных регионов, поэтому утро еще будет холодным. Днем воздух прогреется до 13-17 градусов.

Несущественный дожди ожидаются на крайнем западе.

Ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что погода 28 апреля начнет улучшаться. После холодов с заморозками солнце прогреет воздух до 11-15 градусов. Она также озвучивала прогноз на Пасху.

Ранее она же прогнозировала, что потеплеет только во второй половине недели, но подтянутся дожди.