На Донбассе 28 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Боевики вели огонь по позициям украинских военных вблизи Красногоровки, Катериновки, Водяного, Гнутово, Светлодарска, Авдеевки, Золотого-4 и Зайцево. Применяли при этом запрещенные минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

Также возле Водяного противники совершили дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

С начала текущих суток, 29 апреля, зафиксировано 3 нарушения режима «тишины». Боевики стреляли из минометов 120-го калибра возле Опытного, а у Павлополя — еще и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска противник применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.

Накануне в Кремле заявили, что не получали конкретных предложений о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в том числе и в Ватикане. Как известно, в одном из интервью Зеленский заявил, что встреча должна пройти на территории, которая «олицетворяет мир и диалог», он не исключал при этом Ватикан.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что полномасштабной войны с Украиной можно избежать. При этом он не уверен, имеет ли такие же стремления Украина.