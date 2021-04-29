Чистый четверг или Великий четверг, отмечается в четвергперед Пасхой , в 2021 году он приходится на 29 апреля.

В этот день христиане традиционно вспоминают Тайную Вечерю Иисуса Христа с 12 апостолами, на которой Спаситель установил таинство Евхаристии и совершил омовение ног ученикам, а также молитву Сына Божия в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

О том, что обязательно нужно сделать в Чистый четверг и категорически под запретом, рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Что нужно сделать в Чистый четверг: традиции

С утра в Чистый четверг в православных храмах проводится литургия Василия Великого, освящают миро, после литургии проводится обряд умывания ног, напоминающий о том, что Христос на Тайной вечере омыл ноги апостолам. Этот обряд проводится в кафедральных соборах, где архиерей омывает ноги 12 священникам, а также в некоторых монастырях.

Православные в Чистый четверг исповедуются в грехах и причащаются в церквях. Вечером, в храмах проводится служба с чтением 12 Евангелий. Верующие в церкви стоят с зажженными свечами в руках.

По народной традиции в Великий четверг принято наводить порядок и украшать свой дом, печь куличи, красить яйца, готовить праздничные блюда к Пасхе, купаться (отсюда и название «Чистый четверг»).

В Чистый четверг, по обычаю, следует встать до восхода солнца и искупаться. Считается, что вода на Чистый четверг смывает грязь с тела и грехи с души, благотворно влияет на состояние духа.

Причем умываться нужно «серебро» — для этого необходимо бросить любую вещь из серебра в воду и умыться. Издавна считалось, что такие обряды сохраняют здоровье и красоту христиан.

Хозяйки в этот день убирают дом, стирают, выбрасывая все ненужное, моют иконы. По поверью, грязную воду после уборки нельзя выливать в пределах дома, поскольку это может негативно повлиять на дальнейшую жизнь семьи. Лучше вылить там, где ничего не растет, например, на камне или на дорогу. После наведения порядка зажигают лампадки и свечи.

Кроме того, в Великий Четверг существует традиция готовить четверговую, или «черную» соль. После купания каждый член семьи должен бросить горсть соли в горшок, чтобы она стала оберегом дома на будущий год.

Для увеличения целебной силы соль запекали в печи или освящали в церкви. Четверговый соль применяют в качестве приправы к праздничным блюдам, а остаток сохраняют за иконами и используют как лекарство. С нее еще делают обереги, которые носят на шее.

Чистый четверг также считается благоприятным днем для стрижки. Говорят, что вместе с обрезанным волосами идут сглаз и порчу.

Что есть в Чистый четверг

В Чистый четверг длится Великий пост, в этот день верующим разрешается сухоядение — невареные пища растительного происхождения: хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие фрукты и овощи, орехи, мед. От приема алкоголя следует отказаться.

Те, кто серьезно относится к посту и Страстной недели, утром после умывания, ничего не поев, идут на утреннюю литургию в церковь для исповеди и причастия.

Что нельзя делать в Чистый четверг

В Чистый четверг нельзя петь, веселиться, танцевать и думать.

Также категорически нельзя обижаться, ссориться, злиться, думать о плохом. Считается, что нельзя занимать деньги или вещи, особенно кухонную утварь, чтобы благополучие не покинули дом.

В Великий четверг, чтобы не увязнуть в ссорах, нельзя разводить в доме беспорядок, оставлять посуду немытой, а белье грязным. Также не нужно жалеть, выбрасывая старые вещи.

Кроме того, до окончания уборки в Чистый четверг нельзя печь куличи, красить яйца и готовить другие праздничные блюда.

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