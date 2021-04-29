29 апреля отмечается Чистый четверг. Этот день считается одним из важных в Страстной недели. Традиционно он отмечается за три дня до Пасхи, который в 2021 году приходится на 2 мая.НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Сегодня рассказывает о народных приметах на Чистый четверг.

Если трижды пересчитать все деньги в доме, в семье будет царить изобилие и благополучие.

Хорошая и солнечная погода в Чистый четверг в теплой весны, дождливый день предрекает холода и сырости до лета.

Если хотите весь год быть здоровыми — искупайтесь до восхода солнца.

Всем в семье нужно взять по горстке соли и ссыпать в один пакет. Эту соль хранят и лечат ее родных и близких.

Если убрать в Чистый четверг, можно найти то, что давно искали. Если же оставить дом неубранным — ничего хорошего от будущего года не ждите.

В этот день нельзя давать что-либо в долг, ведь вместе с этим отдается счастье и достаток.

Если в Чистый четверг первой встретили бабушку — это к неудаче, а если мужа или собаку — к счастью и благополучию.

Напомним, святить в церкви можно только те продукты, которые были исключены из рациона в Великий пост. А на алкоголь — полное табу.

Добавим, ранее мы рассказывали, что нынешний пасхальную корзину в Украине будет стоить 660 гривен . Дешевле он обойдется жителям Тернопольщины, а вот больше традиционного набор продуктов к празднику придется выложить киевлянам.

Напомним также, на время Пасхальных праздников Укрзализныця назначила 8 дополнительных поездов, которые будут курсировать на популярных направлениях.