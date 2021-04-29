Сегодня, 29 апреля, отмечается Чистый четверг. Это важный день Страстной недели , который традиционно празднуется за три дня до Пасхи.НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Сегодня рассказывает об основных традиции Чистого четверга.

Этот день имеет большую магическую силу. В Чистый четверг чистоте отводится главное место. Причем чистота должна осуществляться не только физически — уборка дома, купание, но и духовно — необходимо избавиться от дурных мыслей.

Утром Чистого четверга принято умыться из серебра, то есть с серебряной монетки или ложки. Считается, что таким способом человек одаривает себя не только крепким здоровьем, но и красотой.

Кроме того, в Чистый четверг необходимо устроить генеральную уборку в доме. Необходимо вынести весь мусор из дома, избавиться хлама, перемыть всю посуду.

Также в Чистый четверг принято купаться до восхода солнца — именно в раннее время вода в водоемах насыщается благодатной силой. Считается, что этот обычай помогает оставаться счастливым и успешным целый год.

Перед погружением нужно произнести молитву, слова благодарности за то, что имеете сейчас.

Кроме того, в Чистый четверг принято печь куличи. С самого утра хозяйки ставят тесто, чтобы оно поднималось. А ближе к вечеру, прочитав все необходимые молитвы, приступают к праздничной выпечки.

В народе существует поверье, что по тому, вышедших пояса, можно судить как пройдет весь год до следующей Пасхи. Если куличи получились пышные и вкусные, то будущий год принесет только радость. А в случае, если выпечка не удалась — год должен быть сложным.

Напомним, святить в церкви можно только те продукты, которые были исключены из рациона в Великий пост. А на алкоголь — полное табу.



