29 апреля 2021 православные христиане отмечают Чистый четверг или Великий четверг.
НАРОДНАЯ ПРАВДА напоминает, что в Чистый четверг во время богослужений, вспоминают одно из важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. По Евангелию, на Тайной Вечере Иисусом Христом был установлен обряд евхаристии — Святого Причастия.
Этот обряд признается всеми христианами — православными, католиками, лютеранами — верующие вкушают вино и хлеб, подразумевая под ними Тело и Кровь Иисуса Христа. С Великого Четверга и до воскресенья во всех православных храмах церковные службы посвящаются воспоминаниям о земных страданиях Спасителя.
В этот четверг перед Пасхой принято наводить чистоту в доме, купаться, печь куличи, красить яйца и готовить другие праздничные блюда к празднику. А вот утверждение о том, что в Чистый четверг нужно обязательно умыться до восхода солнца , чтобы «смыть с себя грехи и неприятности» — является предрассудком.Чистый четверг: как провести этот день
Чистый четверг 2021: поздравления и открытки
Поздравляю с Чистым четвергом!
Желаю всем смести печали,
Пусть будет радостно кругом,
Болезни и беды идут подальше.
Пусть небо нас всех простит
И очистит души лучезарно.
Молитва в сердцах звучит
Прекрасным Божьим благовестием.
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С Самым чистым четвергом!
Пусть тепло приходит в дом,
В сердце будет доброта,
Мир, покой и чистота.
Пусть в душе живёт уют,
Небеса любовь пошлют,
Каждый шаг благословят
И мечты осуществят!
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Водой родниковой, чистой,
Прозрачной, как серебристой,
Смываю все темное, нечистее,
Чтобы сердце согрелось расхристанное.
В Чистый четверг помолимся
И пасхой благословимося,
Чтобы радость приходила света и,
Как ветвь черешни розквитлая.
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В Чистый четверг хочу от души пожелать чистоты мыслей, чувств, любви и счастья. Пусть из дома прочь уйдут печали, пусть из сердца вон вырвется грусть, пусть в твоей жизни не будет больше места для пятен из обид и скверных слов, пусть этот день подарит добрую надежду и удачу.
https://www.youtube.com/watch?v=gOXWi4SWlc0