29 апреля 2021 православные христиане отмечают Чистый четверг или Великий четверг.

НАРОДНАЯ ПРАВДА напоминает, что в Чистый четверг во время богослужений, вспоминают одно из важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. По Евангелию, на Тайной Вечере Иисусом Христом был установлен обряд евхаристии — Святого Причастия.

Этот обряд признается всеми христианами — православными, католиками, лютеранами — верующие вкушают вино и хлеб, подразумевая под ними Тело и Кровь Иисуса Христа. С Великого Четверга и до воскресенья во всех православных храмах церковные службы посвящаются воспоминаниям о земных страданиях Спасителя.

В этот четверг перед Пасхой принято наводить чистоту в доме, купаться, печь куличи, красить яйца и готовить другие праздничные блюда к празднику. А вот утверждение о том, что в Чистый четверг нужно обязательно умыться до восхода солнца , чтобы «смыть с себя грехи и неприятности» — является предрассудком.Чистый четверг: как провести этот день

Чистый четверг 2021: поздравления и открытки

Поздравляю с Чистым четвергом!

Желаю всем смести печали,

Пусть будет радостно кругом,

Болезни и беды идут подальше.

Пусть небо нас всех простит

И очистит души лучезарно.

Молитва в сердцах звучит

Прекрасным Божьим благовестием.

*****

С Самым чистым четвергом!

Пусть тепло приходит в дом,

В сердце будет доброта,

Мир, покой и чистота.

Пусть в душе живёт уют,

Небеса любовь пошлют,

Каждый шаг благословят

И мечты осуществят!

****

Водой родниковой, чистой,

Прозрачной, как серебристой,

Смываю все темное, нечистее,

Чтобы сердце согрелось расхристанное.

В Чистый четверг помолимся

И пасхой благословимося,

Чтобы радость приходила света и,

Как ветвь черешни розквитлая.

****

В Чистый четверг хочу от души пожелать чистоты мыслей, чувств, любви и счастья. Пусть из дома прочь уйдут печали, пусть из сердца вон вырвется грусть, пусть в твоей жизни не будет больше места для пятен из обид и скверных слов, пусть этот день подарит добрую надежду и удачу.

https://www.youtube.com/watch?v=gOXWi4SWlc0