Погода в останній день квітня приготує сюрприз для українців — 30 квітня очікуються дощі з грозами, місцями похолодає.

Як передає НАРОДНА ПРАВДА, про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 30 квітня

За її словами, квітень завершиться в Україні дощами та грозами на заході, півночі, місцями в центральних областях. При цьому температура повітря очікується в межах 20-25 градусів, на узбережжі морів буде холодно: 12-14 градусів. Також похолодає в західних областях, завтра там очікується 16-19 градусів.

«На півдні та сході, а також у більшості центральних областей переважатиме суха погода. Хіба що в Одеській області очікується дощ. Вітер в Україні південний та південно-західний, помірний», — додала Діденко.

У Києві 30 квітня також циклон — можливі дощі, місцями грози. Температура повітря досягне 20-24 градусів.

1 травня в столиці похолодає, потім знову потеплішає, але 4-5 травня знову похолодає.

Синоптики також розповідали, якою буде погода в Києві на травневі свята.