Кровяные сгустки, так называемые тромбы блокируют даже самые крупные сосуды, что может привести к инфаркту, инсульту и других серьезных патологий. Как сообщает портал для здоровья Ukrhealth, разбавить кровь помогут натуральные продукты, эффективность которых, конечно, ниже чем у препаратов, однако их влияние полностью безвредно.

Чеснок

Сырой чеснок — отличная профилактика атеросклероза. Заболевание сопровождается развитием образований на внутренних стенках сосудов, и мешает циркуляции крови. Также чеснок нормализует кровяное давление. Большой плюс чеснока в том, что его можно активно использовать в различных блюдах, уменьшая тем самым количество добавленной соли в них.

Кайенский перец

Данный вид перца очень острый и обладает уникальным пикантным вкусом. В кайенском перце содержатся салицилаты. Такие же соединения присутствуют в аспирине, с помощью которого также можно разбавить кровь.

Куркума

В этой пряности содержится уникальное вещество — куркумин. Оно обладает массой полезных свойств, среди которых борьба с вредным холестерином. Куркумин снижает уровень холестерина в крови, предотвращая тем самым образование бляшек.

Имбирь

Корень имбиря обладает похожими куркуме свойствами. Кроме того, это мощный противовоспалительный продукт, позволяющий оздоровить весь организм. Максимальную пользу от имбиря можно получить, употребляя его в свежем виде, но самый простой и эффективный способ — это добавить в чай ​​маленький кусочек его корня.

Корица

Выше упомянутый куркумин присутствует также и в корице, но в меньшем количестве. Поэтому корица также весьма полезна — ну, а съесть пряности со свежей выпечкой можно всегда и везде. Добавляйте корицу в напитки, любые блюда и десерты, и ваше давление нормализуется, воспаление будут устранено, а холестерин благополучно выведен.

Ананас

Польза ананаса в качестве антикоагулянта еще до конца не изучена, но в составе этого фрукта содержится вещество, которое обладает разжижающие эффектом. Это бромелайн. Кроме антикоагулянтного эффекта, данное вещество снимает воспаление, поэтому обладает комплексным действием.

Клюква

Для нормальной работы организма необходимы антиоксиданты. Они помогают очистить организм от вредных, токсичных веществ, которые провоцируют развитие различных патологий. Клюква богата природными антиоксидантами, поэтому успешно очистит организм, усилит иммунную функцию, снимет воспаление и укрепит органы сердечно-сосудистой системы.

Томаты

Томаты по праву считаются одним из самых полезных продуктов для сердца, крови и сосудов. В них содержится достаточное количество витамина С и ликопина, чтобы в кратчайшие сроки укрепить кровеносную систему. Указанные вещества помогают укрепить сердечную мышцу и стенки сосудов, поэтому шанс их разрыва в разы уменьшается.

Следует помнить: если вы добавляете хоть несколько из указанных продуктов в свой рацион — можете не переживать об опасности тромбоза.

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