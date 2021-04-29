Европейский парламент принял резолюцию на случай вторжения России на территорию Украины, сегодня, 29 апреля.

«За» проголосовали 548, «против» – 25 и 113 «воздержались».

Подробности обнародованы на официальном сайте Европарламента.

В документе указано, что цена агрессии РФ против нашей страны будет высокой, поскольку такие действия являются нарушением международного права.В случае вторжения России в Украину Европарламент советует Европейскому Союзу следующее:

отключить РФ от платежной системы SWIFT;

немедленно прекратить покупку российского газа и нефти;

ввести санкции против близких к властям российских олигархов и членов их семей и заморозить их активы, а также аннулировать визы.

Народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook написала, что резолюция является рекомендацией, однако на уровне решения европейской институции «такая тональность видна впервые».

В Европарламенте также осудили угрожающие и дестабилизирующие действия РФ и выразили обеспокоенность скоплением российского вооружения вблизи украинской границы.В документе указаны следующие требования к России:

вывести войска из Донбасса и вернуть Украину контроль над оккупированными Крымом;

обеспечить свободное судоходство и транзит через Керченский пролив в порты Азовского моря;

выполнять Минские договоренности, конструктивно участвовать в нормандском процессе и Трехсторонней контактной группе, соблюдать прекращение огня.



Как мы уже рассказывали ранее, в России задержали некую группу «сторонников украинского радикального сообщества», которые якобы занимались подготовкой взрывов.

А также, СБУ заявляет, что на Пасху усилится российская пропаганда, возможны информационные вбросы и фейки. В связи с этим силовики просят быть бдительными.