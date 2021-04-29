В Черкассах Иван Подолян сжег диплом кандидата экономических наук. Сделал он это в знак протеста против получения народным депутатом от ОПЗЖ Ильей Кивой ученой степени. Это не первый подобный случай, ранее протестовал против защиты кандидатской диссертации Кивой Александр Ябчанка — он сжег диплом кандидата медицинских наук.

Подолян опубликовал видео уничтожения документа. На кадрах он едва сдерживал слезы и заявил, что общество отказалось придерживаться стандартов качества, без которых наука теряет смысл:

«При всем моем уважении к настоящим ученым, с которыми мне повезло общаться и работать; при всей моей благодарности людям, которые открыли для меня двери к киевское ученое сообщество… мне противно оставаться, даже формально, частью сообщества, которое окончательно обесчестило себя».

А Ябчанка призвал других кандидатов и докторов наук «не идти на компромиссы с совестью» и поступить аналогично: «Только так у нас может появиться шанс на науку, за которую нам не будет стыдно перед нашими потомками».

Народные депутаты приняли законопроект №2194 (Земельную конституцию), которая необходима для полноценного запуска рынка земли в государстве.

Верховная Рада назначила нового министра энергетики — вице-президента «Энергоатома» Германа Галущенко.