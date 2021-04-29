Пасха в этом году мы будем праздновать дома, но несмотря на это стоит основательно подготовиться к большому празднику.

НАРОДНАЯ ПРАВДА предлагает выбрать любой рецепт и приготовить замечательную кулич. Творожная пасха в духовкеингредиенты:

творог 9% или более — 500 г

сахар — 100 г;

сметана 20% — 100 м;

яйца — 3 шт;

сливочное масло — 80 г

ванильный сахар — 10 г

крахмал картофельный — 1 ст. л

изюм — 50 г

цукаты — 50 г.

1. К творогу добавьте сметану. Затем добавьте крахмал, масло комнатной температуры и ванильный сахар.

2. Для получения нежной структуры разотрите смесь насадкой блендера, чтобы убрать зернистость и довести сыр до полной однородности. Вместо этого, можно протереть творог через мелкое сито, но блендер справится гораздо быстрее.

3. В другой емкости взбиваем яйца и сахар миксером 5-10 минут.

4. яичную массу добавляем к сырной. Перемешиваем ложкой снизу вверх.

5. Добавляем изюм и цукаты. Опять перемешиваем снизу вверх, чтобы добавки равномерно распределились в сырной основе.

6. Для десерта выберите форму диаметром 16-20 см. На дно выложите пергаментную бумагу, на борту тоже прокладываем широкую полоску. В 3-4 слоя обворачиваем емкость плотной фольгой, не оставляя отверстий. Это необходимо, чтобы в разъемную форму не проникла вода.

7. В подготовленную емкость выкладываем сырную смесь, разравниваем.

8. Размещаем форму с будущей пасхой в противень. Наливаем в нижнюю емкость кипяток — жидкость должна доходить до середины обратной фольгой формы.

9. Отправляем творожную пасху в разогретую до 160 градусов духовку. Включаем только нижний нагрев. Поддерживая температуру, выпекаем примерно 1:00. Готовность можно проверить деревянной шпажкой — она должна выходить из сырной массы сухой.

10. После готовности оставляем спекшуюся творожную пасху в выключенной духовке с открытой дверцей до охлаждения. Творожная пасха без выпечки

ингредиенты:

500 г свежего творога;

5 ст. л. сахара,

1 пакетик ванильного сахара,

400 мл сметаны 20% или 25%;

100 г сливочного масла.

1. Изюм залить кипятком на 10 минут, затем слить воду, цукаты порезать, орехи измельчить.

2. Сыр протираем через сито или мясорубку, можно измельчить блендером. Добавляем размягченное сливочное масло комнатной температуры.

3. Необходимо смешать сметану с сахаром и ванильным сахаром и оставить на некоторое время, чтобы сахар растворился. Затем добавить сладкую сметану в творог, где уже есть масло. Тщательно массу перемешиваем и добавляем к ней цукаты, орехи, изюм. Также можно добавить цедру апельсина или лимона.

4. Форму для кулича застелить марлей, сложенной в 3 слоя. Это может быть горшок или просто дуршлаг. Выложить в нее творожную массу и придавить грузом, например, тяжелой банкой с водой, закрытой крышкой. Поставить форму в другую емкость для стекания в нее сыворотки из творога и поместить в холодильник на 10:00.

5. После вскрытия марли, перевернуть пасху на тарелку. Украсить по желанию цукатами, разноцветной присыпкой.

Ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА писала, когда надо печь куличи и красить яйца.