В связи с карантином Пасху в 2020 году украинцы вынуждены отмечать в непривычных условиях, однако есть и плюсы: у хозяек появилось больше времени для экспериментов на кухне. К празднику Пасхи, который христиане восточного обряда будут отмечать 19 апреля, предлагаем интересный рецепт приготовления главного пасхального блюда — кулича. Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, рецепт приготовления пасхи в мультиварке публикует «Апостроф«. Для приготовления вам понадобится:

Молоко — 1 стакан

Яйца — 3 шт

Мука — 4,5 стакана

Сахар 200 г

Сливочное масло — 150 г

Сухие дрожжи — 1 пакетик

Соль — щепотка

Ванильный сахар или ванилин — 1 пакетик

Изюм — 100 г

Цукаты — 50 г

Курага — 50 г

Для глазури:

Сахарная пудра — 100 г

Яйцо — 1 шт

Посыпка кондитерская — для украшения

Шаг 1. Перед началом приготовления, промойте изюм и залейте горячей водой. Чуть нагрейте молоко и залейте им дрожжи. Добавьте пару столовых ложек сахара, перемешайте и поставьте в теплое место на 20 минут до появления характерных пузырьков. Белки отделите от желтков. К белкам всыпьте половину сахара и взбейте до изменения их цвета, они должны стать белой пышной массой. Смешайте взбитые белки с дрожжевой опарой. Просейте стакан муки в миску и смешайте пока не останется комочков. Оставьте на 20 минут. Затем добавьте еще один стакан муки и снова смешайте до однородности.

Шаг 2. Сливочное масло желательно заранее достать из холодильника, чтобы оно подтаяло. Смешайте его с оставшимися желтками с сахаром при помощи миксера. Добавьте массу в тесто. Просейте в миску оставшуюся муку и замешивайте тесто до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам.

Шаг 3. В получившееся тесто вмешайте изюм, курагу и цукаты, тщательно перемешайте. Смажьте кастрюльку мультиварки растительным маслом, отправьте в нее тесто. Поместите кастрюльку в мультиварку и включите функцию «Подогрев» на 20 минут. Нужно, чтобы будущий пирог поднялся. Потом выберите функцию «Выпечка», по умолчанию время у этой программы 1 час, но для кулича этого мало. Выставите время на 1-40 минут и выпекайте. Как только мультиварка сообщит вам о готовности, отключите ее, но сразу готовую выпечку вынимать не стоит. Дайте ей время еще постоять немного, около 30 минут будет достаточно.

Шаг 4. Для украшения праздничного угощения приготовьте белково-сахарную глазурь. Смешайте миксером белок от одного яйца и сахарную пудру до образования стойких пиков. Смажьте верхушку кулича глазурью и закончите украшение посыпав его специальной посыпкой.



Ранее мы писали о том, как будут святить куличи на карантине.