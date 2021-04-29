Великий пост в этом году заканчивается 19 апреля. Пасхальный неделю, является последней неделей поста, называют страстным. В данный период требования к рациону питания является самыми строгими. Стоит отказаться от мяса, яиц, рыбы, молочных продуктов, макарон, шоколада, белого хлеба, а также пряностей и алкоголя.

Об этом пишет «Народная правда» со ссылкой на «Газета по-украински».

Существует даже определенная схема питания на пасхальной неделе. В понедельник и вторник советуют есть сырые овощи и фрукты, мед, орехи, хлеб. Желательно осуществить прием пищи вечером. В среду стоит также употреблять овощи и фрукты, холодную сырую пищу без масла и хлеб.

В чистый четверг рекомендуют добавить в рацион горячую растительную пищу с маслом, которую можно потреблять раза в сутки. Страстная пятница — день, когда желательно вообще отказаться от еды. В субботу разрешена горячая растительная пища без масла раз в сутки. Пасхальное воскресенье снимает все запреты на питание.

