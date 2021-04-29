В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на май — средней месячной температуры и количества осадков.

Так, средняя месячная температура ожидается на уровне 15-18°, в горах 11-13° тепла, что на 1-1.5 ° выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается в западных областях 62-89 мм (в Карпатах до 134 мм), на остальной территории 28-50 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Интересно, что абсолютный максимум температуры воздуха был зафиксирован в Одесской области (31-37° тепла), а также в Крыму и Луганской области (38-39°). В горах максимум составлял 22-30° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 0-6° мороза, в Карпатах и ​​на северо-востоке до 7-10° мороза, на побережье морей местами 0-3° тепла. Заморозки отмечено в первой половине месяца по Украине, во второй половине мая — в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-60 мм, в западных, Винницкой областях, в горах Крыма 62-81 мм, на Прикарпатье и в Карпатах 85-148 мм.

«Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +15 ° в сторону повышения, что является климатическим показателем начала лета, происходит преимущественно во второй (на Закарпатье и юге — в первой) декаде мая», — отметили синоптики.

Как сообщалось ранее, на Пасху ночь в Украине будет сухой и звездной, но ​​2 мая почти повсеместно пройдут грозовые дожди, кроме восточных областей.

Ранее прогнозировалось, что потеплеет только во второй половине недели, но подтянутся дожди.