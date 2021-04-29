Каждый пятый украинец (19,3%) планирует пойти в церковь на Пасху, 9,3% опрошенных граждан – принять участие во всенощной службе.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные опроса Киевского международного института социологии.

Таким образом, большинство людей не планирует идти в церковь на Пасху. На вопрос, как они планируют праздновать Пасху, 69,2% опрошенных ответили, что будут готовить дома, в семье, пасхальные блюда; 24,7% — будут молиться в семейном кругу; принимать гостей дома планируют 19%.

Среди всего населения Украины еще 11,1% сказали, что поедут на кладбище; 8,1% — поедут в гости в пределах своего города и 5,2% — поедут в гости за пределы своего города.

В ходе опроса выяснилось, что 6,2% респондентов не будут праздновать 2 апреля Пасху.

Большинство тех, кто пойдет в церковь на Пасху, проживают на западе (29%). Наибольшее количество тех, кто планирует пойти еще и на всенощную службу в церковь, также наблюдается в западном регионе (18%).

Напомним, на Пасху в Украине запретят массовые богослужения в регионах «красной» зоны.

Служба безопасности Украины заявляет, что на Пасху усилится российская пропаганда, возможны информационные вбросы и фейки. В связи с этим силовики просят быть бдительными.