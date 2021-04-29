В Украине зафиксировано 11 627 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1203), Днепропетровской (1021), Киеве (940), Донецкой (809) и Львовской (667) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За минувшие сутки были госпитализированы — 3096 человек, выписаны из больниц — 4615, умерли — 387.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2059465 человек;

выздоровели — 1635333 лица;

летальных случаев — 43 778;

проведено ПЦР-тестов — 9377391.

Как сообщалось ранее, Турция, с 15 мая, планирует отменить требование об обязательном негативном ПЦР-тесте для въезда в страну.

Власти Днепра приняли решение продлить жесткий карантин еще на два месяца. Он будет продлен до 30 июня.