Герман Галущенко, которого 29 апреля Верховная Рада назначила министром энергетики, заявил, что правительство работает над поиском механизма, который позволит уменьшить плату за электроэнергию для определенных слоев населения.

Об этом пишет «Обозреватель».

«Мы работаем в рамках нового ПСО. Сейчас вопрос даже не в том, возвращаем ли мы эти 100 кВт/ч, вопрос в том, что мы найдем механизм, как уменьшить плату для определенных слоев населения. Это может быть даже не 100 кВт/ч», – заявил Галущенко.

Новый министр также ответил на вопрос, вернут ли льготу на электроэнергию для тех, кто живет в 30-километровой зоне АЭС: «Я знаю, что этот вопрос будет рассматриваться. Я поддерживаю рассмотрение этого вопроса. Я больше склоняюсь к возвращению этой льготы, но нужно посмотреть, как это сделать, возможно, зависимо от объема потребления».

Тарифы на электроэнергию в Украине сдерживает Кабмин с помощью специального постановления, которое обязует компании продавать «ток» по установленной цене (т.н. ПСО).

Как сообщалось ранее, цены на электроэнергию для населения в Украине останутся на уровне 1,68 грн за кВт*час — льготный тариф продлили до 1 июля.

Ранее бывший министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что цена электричества должна составлять больше 3 грн/кВт⋅ч, но поднимать ее, скорее всего, будут постепенно. В первую очередь стоимость кВт*час может вырасти до 2,2 грн. Одновременно с этим примерно на 10% вырастут тарифы на газ.