Карантинные ограничения в Украине продолжают снимать. Накануне в «желтую» зону попали: Винницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская области, Закарпатье и Буковина.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Как сообщалось ранее, с 1 мая снимает карантинные ограничения и Киев.
Пока что в «красной» зоне остаются: Киев, Киевская, Житомирская, Запорожская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
Евросоюз летом может открыться для туристов. Однако допускать на свою территорию без дополнительных карантинных ограничений ЕС планирует только тех путешественников, которые привились от COVID-19. Но и тут есть нюанс, речь идет лишь об одобренных Европейским агентством лекарственных средств вакцинах. На данный момент агентство зарегистрировало 4 прививки: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca (не CoviShield!) и Johnson&Johnson.