Известный американский исследователь пищевого поведения, Николь Авена создала список блюд, которые ломают волю человека. Как правило, это продукты с высокой степенью обработки и низким содержанием пищевых волокон, замедляющими процесс пищеварения.

Если какое-либо из блюд вызывает серьезную проблему, то от него лучше отказаться. Что касается всех остальных случаев, то человеку нужно просто проявлять умеренность или же прибегать к небольшим хитростям, чтобы не впадать в зависимость, пишет Народная Правда со ссылкой на healthystyle.

1. ПИЦЦА

Пицца – идеальное сочетание муки, жира, соли, специй, овощей и мяса. Мы не призываем вас полностью отказаться от нее (хотя если у вас лишний вес, и вы хотите справиться с этой проблемой, то о пицце и вправду лучше на время забыть). Для того чтобы не впасть в зависимость от этого блюда, вы должны соблюдать некоторые правила.

Ешьте только пиццу из муки грубого помола.

Чем более обработанная мука для пиццы – тем хуже.

Полезными будут свежие ингредиенты.

Кладите меньше сыра, так как он наиболее обработан и калорийный.

Если вы делаете пиццу дома, то поинтересуйтесь более здоровыми рецептами. Например, хрустящая пицца с цветной капустой ничуть не хуже по вкусовым характеристикам.

2. ШОКОЛАД

Вы наверняка знаете, как сложно отказать себе в шоколаде, особенно молочном. Ведь в нем содержатся еще и жиры и дополнительные вкусовые компоненты, от которых вы получаете удовольствие.

На самом деле, шоколад достаточно полезен для организма. В нем содержатся антиоксиданты и другие биологически активные вещества. Но все хорошо, что в меру. Для того чтобы не впасть в зависимость от шоколадных плит и батончиков, ешьте только черный горький шоколад. Сначала он вам покажется невкусным и слишком горьким. Потерпите пару недель, и потом вы привыкнете именно к такому шоколаду, а молочный вам будет казаться приторным и невкусным. Кроме того, горького черного шоколада вы много не съедите. Таким образом, вы сразу убиваете двух зайцев – получаете удовольствие от пищи и существенно сокращаете порцию.

3. ПЕЧЕНЬЕ

От печенья вам действительно лучше отказаться. Это настоящий наркотик! Но если чай никак не пьется без него, Николь Авена настоятельно советует испечь его самостоятельно, добавив орехи, ягоды, сухофрукты, а сахар заменить медом.

4. КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЧИПСЫ

Здесь нет никаких сюрпризов, вы об этом наверняка знаете. Картофельные чипсы, как и другие хрустящие закуски, имеют очень высокую степень обработки. В них нет никаких полезных элементов. Это по сути смесь простых углеводов и жиров (в лучшем случае), плюс ароматизаторы, консерванты, соль, глутамат натрия и другие химические компоненты.

Николь Авена не рекомендует употреблять хрустящие закуски. В крайнем случае, лучше есть чипсы с низким содержанием соли и без ароматизаторов.

5. МОРОЖЕНОЕ

Чтобы не стать «рабом» мороженого, важно соблюдать некоторые правила. Ключевое значение здесь играет порция.

Не покупайте мороженое в «семейной упаковке» – даже не заметите, как съедите все.

Никогда не покупайте впрок. Захотелось мороженого? Встаньте с дивана, оденьтесь и выйдите в магазин. Для приверженцев здорового образа жизни, которые любят холодные десерты, можно порекомендовать сорбет.

6. ТОРТ

Что касается тортов и пирожных, то Николь Авена в данном случае рекомендует просто вовремя сказать себе «нет». К сожалению, здоровых альтернатив такому лакомству мало, поэтому единственный выход – есть их только по особому случаю, и самое главное – небольшими порциями.

7. КАРТОФЕЛЬ ФРИ

Картофель, приготовленный во фритюрнице – одно из самых опасных блюд, от которого человек легко впадает в зависимость. Естественно, лучше всего от такой пищи отказаться полностью. Без вреда для здоровья вы можете изредка побаловать себя картофелем фри, и употреблять его нужно в разумном количестве. Часть в картофель добавляют сахар. Лучшая альтернатива фри – запеченный картофель, который после приготовления вы можете полить оливковым маслом (если у вас нет лишнего веса, поскольку в таком случае блюдо получается калорийным).

8. БУРГЕРЫ

Некоторые рестораны быстрого питания предлагают настолько аппетитные бургеры, что отказаться от них сложно, особенно после того, как вы уже их попробовали. Но вред такой пищи не только в ее калорийности. Красное мясо, как основной ингредиент бургеров, повышает вероятность развития рака кишечника, почечной недостаточности и печеночных заболеваний. Кроме того, повышается риск развития диабета и сердечнососудистых заболеваний.

Николь Авена говорит, что самое главное – избегать наиболее обработанных частей блюда. Приготовить бургер можно и дома, используя для этого булки из муки грубого помола, свежие овощи, зелень и натуральное, необработанное мясо. Более здоровый вариант бургера – с мясом птицы или рыбой.

9. СУХИЕ ЗАВТРАКИ

Основная проблема сухих завтраков – большое количество сахара. Николь Авена советует внимательно изучать этикетки.

Глазурированные хлопья – худший выбор, поскольку в таком завтраке содержится большое количество сахара. Рекомендуется выбирать такие хлопья, в которых содержание сахара не превышает 4 граммов на порцию.

Овсяная каша – лучший заменитель сухих завтраков. Для приготовления вам потребуется чуть больше времени, но взамен вы получите прилив энергии и отсутствие проблем, связанных с употреблением большого количества сахара.

10. КУРИЦА ВО ФРИТЮРЕ

Это блюдо предлагают многие рестораны быстрого питания. Приготовленная курица в кляре со специями – пища, от которой сложно отказаться. Тем, кто уже «подсел» на такую пищу, Николь Авена советует готовить это блюдо дома, или же убирать хрустящую глазурь после первого куска.

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