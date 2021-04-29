Светлый праздник Пасхи или Воскресения Христова согласно православному календарю 2021 приходится на 02 мая. Известно, что за неделю до праздника начинается подготовка и каждый день имеет ряд отведенных дел.

Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесное воскрешение. Праздник отмечается по лунному календарю, поэтому не имеет постоянной даты.

Так когда печь куличи и красить яйца?

Согласно канонам церкви, выпечки куличей разрешается в среду и четверг. Большинство верующих предпочитают готовить выпечку в Чистый четверг, который в 2021 году приходится на 29 апреля. Делать это лучше в обед после основного уборки.

Если по каким-то причинам хозяйка не успела испечь кулич вовремя, сделать это можно в субботу, 1 мая. Великая суббота — крайний срок для приготовления куличей. Выпечкой лучше заняться с самого утра, ведь этот процесс не такой быстрый. Именно в этот день заканчивают подготовку к празднованию и готовят праздничные блюда.

Кстати, важно помнить, что нельзя печь куличи или красить яйца в пятницу. Ведь Страстная пятница считается скорбным днем, желательно провести в молитве.

Напомним, в этом году из-за карантина в Украине, который был введен в связи с эпидемией коронавируса, священники призывают верующих не идти на пасхальную службу в церковь. Для тех, кто захочет послушать богослужение, организуют онлайн-трансляции, поэтому каждый желающий сможет приобщиться к молитве.

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