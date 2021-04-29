Верховная Рада назначила нового министра энергетики — вице-президента «Энергоатома» Германа Галущенко.

За соответствующее решение проголосовали 305 депутатов.

Как известно ранее, профильный комитет поддержал назначение Галущенко. С конца прошлого года исполняющим обязанности министра был Юрий Витренко, а накануне Кабмин назначил его главой правления госкомпании «Нафтогаз».

Отметим, Галущенко в 1995 году окончил Львовский государственный университет по специальности правоведение, получив диплом юриста. У него также есть диплом магистра международного менеджмента Украинской академии внешней торговли по специальности менеджмент внешнеэкономической деятельности.

Он работал в прокуратуре и Министерстве иностранных дел. В разные годы занимал должности заместителя руководителя департамента секретариата администрации президента Украины, директора департамента судебной работы Министерства юстиции.

В 2013-2014 годах был исполнительным директором по правовому обеспечению госпредприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», а вмае 2020 года правительство назначило Германа Галущенко вице-президентом этой компании.

Ранее заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что у президента Владимира Зеленского есть юридическое обоснование для роспуска парламента — народные депутаты не собирались на заседания более 30 дней. При этом пока неизвестно, воспользуется ли он этим правом.

Также сообщалось о том, что Верховная Рада планирует отправить в отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

