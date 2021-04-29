Украинские вертолеты, которые находились на территории оккупированного Крыма, россияне передали Федеральной службе войск национальной гвардии РФ (Росгвардия).

Об этом сообщил военный аналитик, главный редактор Defence Blog Дилан Малясов в Facebook.

По его информации, оккупанты передали украинский Ми-8МТ 43 Желтый (93968) в Росгвардию. Кроме этого, он отметил, что вместе с этим были отданы Ми-8МТВ 94542, 95353 и 95235, а еще Ми-8МТВ-2 95402.

Как сообщалось ранее, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден на предстоящей встрече с российским президентом Владимиром Путиным будет обсуждать вопросы двусторонних отношений, в том числе затронут тему Украины.

Ранее в Кремле заявили, что не получали конкретных предложений о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в том числе и в Ватикане. Как известно, в одном из интервью Зеленский заявил, что встреча должна пройти на территории, которая «олицетворяет мир и диалог», он не исключал при этом Ватикан.