Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что оснований для роспуска парламента на сегодняшний день нет. Так, якобы ни разу не было такого, чтобы парламент девятого созыва не собирался на запланированные заседания.

Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга.

Так, он заявил, что решение Конституционного суда от 2004 года предусматривает, что Раду можно досрочно распустить, если она более 30 дней не собирается именно на запланированные заседания.

«И, объективно, сегодня такого случая даже быть не может. Поэтому, если честно, я не вижу этих оснований, и вряд ли можно идти как-то вразрез с решениями Конституции, Конституционного суда», — добавил Разумков.

Ранее, заместитель Разумкова Руслан Стефанчук утверждал, что на сегодня есть одно формальное основание для роспуска парламента.

«Так случилось, что в период с декабря по январь, я конечно могу ошибаться, потому что как раз тогда болел, Верховная рада не собиралась более 30 дней», — заявил чиновник.

Как мы уже рассказывали ранее, Рада может рассмотреть вопрос об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Более 150 народных депутатов уже поставили свои подписи под документом с предложением созыва внеочередного заседания по этому вопросу.

А также, Рада назначила нового министра энергетики — вице-президента «Энергоатома» Германа Галущенко.