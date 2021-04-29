Россия может вернуть свои войска к границе с Украиной в конце июля в рамках подготовки к учениям «Запад-2021».

Об этом заявил в эфире «Украина 24» советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович.

По его словам, Россия вывела 30-50% личного состава, но военная техника остается.

«Учитывая, что в сентябре будет активная фаза российско-белорусских учений «Запад-2021″, они снова начнут переброску войск в конце июля», — заявил Арестович.

Ранее глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что Россия начала отвод войск только в одном направлении — с территории временно оккупированного полуострова Крым. Отвода военных от восточной границы не наблюдается.

Как ранее заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, Украине еще рано радоваться отводу российской военной техники от границ.