Погода в пятницу будет теплой, но с дождями и грозами.

Своим прогнозом в Telegram поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее прогнозу, завтра днем воздух прогреется до 15-20 градусов. При этом ночные заморозки на грунте ожидаются на северо-востоке и в центре.

Дожди с грозами пройдут 30 апреля в западных областях, на севере, в Винницкой области, в Кропивницком с районами и местами в Черкасской области. На остальной территории — без осадков, но небольшие дожди возможны в Донецкой и Луганской областях.

Синоптик также предупреждает, что завтра в Украине возможны сильные порывы ветра южного направления.

В Киеве 30 апреля ожидается порывистый ветер, дождь, вероятно с грозой, воздух прогреется до 18 градусов.

На Пасху ночь в Украине будет сухой и звездной, но ​​2 мая почти повсеместно пройдут грозовые дожди, кроме восточных областей.

Ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что погода 28 апреля начнет улучшаться. После холодов с заморозками солнце прогреет воздух до 11-15 градусов. Она также озвучивала прогноз на Пасху.

Ранее она же прогнозировала, что потеплеет только во второй половине недели, но подтянутся дожди.