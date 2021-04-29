Соединенные Штаты Америки поддерживают инициативу Украины «Крымская платформа» и готовы присоединиться к ней.

Об этом со ссылкой на ответ из офиса представителя Государственного департамента США пишет «Укринформ».

«США приветствуют новую инициативу Украины «Крымская платформа» и с удовольствием ожидают продолжения сотрудничества с Украиной, а также нашими союзниками и партнерами о прекращении российской оккупации Крымского полуострова и агрессии на востоке Украины», – цитирует агентство ответ американского ведомства.

Как сообщалось ранее, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден на предстоящей встрече с российским президентом Владимиром Путиным будет обсуждать вопросы двусторонних отношений, в том числе затронут тему Украины.

В МИД России заявили, что участие любых стран и организаций в инициативе «Крымская платформа» будут расцениваться, как недружественный в отношении РФ шаг, и как «прямое посягательство на ее территориальную целостность».