Украина рассматривает в качестве места проведения двусторонней встречи Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина Иерусалим (Израиль) или Вену (Австрия).

Об этом со ссылкой на свой источник пишет НВ.

Собеседник издания уточнил, что согласование повестки и места будущего саммита дипломатическими каналами уже началось. Активная фаза подготовки встречи президентов начнется после майских праздников:

«У Нетаньяху доверительные отношения с нами и с Россией. Поэтому Иерусалим — хороший вариант. Есть и другой — Вена. Оба места по-своему подходящие с точки зрения безопасности, так и гарантирования равноправия сторон».

Также источник прокомментировал утечки в российских СМИ, о том что после согласия Путина провести переговоры, но только в Москве, Зеленскому предложили дату 9 мая:

«Это делается в пропагандистских целях. 9-го или на другую дату, в Москву, Зеленский вряд ли согласится. Мы не будем реагировать. Порошенко любил лично заниматься контпропагандой. Наша же цель — не переговариваться, а договориться с Путиным об окончании войны на приемлемых для Украины условиях».

Накануне в Кремле заявили, что не получали конкретных предложений о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в том числе и в Ватикане. Как известно, в одном из интервью Зеленский заявил, что встреча должна пройти на территории, которая «олицетворяет мир и диалог», он не исключал при этом Ватикан.