30 апреля отмечается Страстная пятница — самый скорбный день предпасхального недели. Этот день посвящен воспоминанию крестной смерти Иисуса Христа, снятию с креста его тела и погребению.НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Сегодня пишет о традициях, обычаях и запреты в Страстную пятницу.

Ровно в три часа дня в церкви во время богослужения выносят Плащаницу — это плат, на котором изображен в полный рост Господь Иисус Христос, лежащий во гробе. Ее выносят из алтаря и устанавливают в центре храма на постаменте, который украшен цветами. После чего уже вечером проходит вторая служба, во время которой верующие стоят со свечами в руках, а Плащаницу обносят вокруг храма.

С церковной службы домой приносят двенадцать горящих свечей и дают им полностью догореть. Считается, что это принесет материальное благополучие, удачу и радость.

Все приготовления к Пасхе нужно закончить в Чистый четверг, чтобы в Страстную пятницу ничто не отвлекало человека от молитв и служб.

В этот день нельзя физически работать и заниматься никакими хозяйственными делами, нельзя шить, вязать и резать.

Единственным исключением является приготовление куличей и посев на огороде или в поле. При этом сажать что-нибудь строго запрещается, так как воткнутые в землю железные предметы в Страстную пятницу несут беду.

Воздержитесь от посещения развлекательных заведений и мероприятий. Считается, что человек, чрезмерно радостное в Страстную пятницу, весь следующий год будет плакать.

Напомним, святить в церкви можно только те продукты, которые были исключены из рациона в Великий пост. А на алкоголь — полное табу.

Добавим, ранее мы рассказывали, что нынешний пасхальную корзину в Украине будет стоить 880 гривен . Дешевле он обойдется жителям Тернопольщины, а вот больше традиционного набор продуктов к празднику придется выложить киевлянам.

