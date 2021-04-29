30 апреля, православные христиане отмечают Страстную пятницу. В этот день действуют строгие правила поста. И у людей часто возникает вопрос, можно ли в этот день печь куличи.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, никаких конкретных запретов на приготовление куличей и других пасхальных блюд именно в Страстную пятницу нет.

Приготовив кулич в Чистый четверг, необходимо будет сохранить ее свежесть до воскресенья. В Великую субботу у хозяек может просто не хватить времени на приготовление всех праздничных блюд, включая кулич, выпечка которой занимает почти весь день.

Но есть и противники приготовления пасхальных блюд в пятницу. Они аргументируют это тем, что домашний труд отвлекает от чтения молитв, которые необходимо приносить в Страстную пятницу.

Также аромат свежей домашней выпечки может просто соблазнять человека, который придерживался все это время поста.

«Вы можете печь куличи тогда, когда вам удобно. В церкви нет никаких предписаний на этот счет. Главное, чтобы все эти заботы были не вместо служб. Службы Великой пятницы — Вынос плащаницы и утреню с чином погребения — пропускать нельзя никак» , — пояснил протоиерей Андрей Ефанов.

Напоминаем, святить можно только те продукты, которые были исключены из рациона в Великий пост. А на алкоголь — полное табу.

Ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА писала, что Страстная пятница — самый печальный и трудный день у христиан, посвященный воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его распятие и казнь. Верующие в этот день молятся об отпущении грехов.