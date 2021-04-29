Страстная пятница — самый печальный и трудный день у христиан, посвященный воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его распятии и казни. В 2021 году она приходится на 30 апреля.

НАРОДНАЯ ПРАВДА предлагает напомнить друзьям и родственникам о том, что Иисус Христос пострадал прежде, искупая грехи людей, душевными стихами о Страстной пятнице.

Эта пятница названа в память о Страстях Христовых, то есть тех страданиях, которые Иисусу Христу пришлось пережить в последние дни земной жизни, будучи еще человеком до своего Божественного воплощения.

Именно в Страстную пятницу, более две тысячи лет назад, Иисус был передан суду после измены одним из своих учеников по имени Иуда Искариот. За учение и проповеди перед народом Иисуса схватили и осудили, а затем подвергли позорной казни через распятие. Так в те времена обычно казнили воров и разбойников.

В этот же день произошла и сама казнь Христа на горе Голгофе. После его мучительной крестной смерти тело сняли с креста его ученики и погребли в пещере, откуда на третий день Иисус чудесным образом исчез и вернулся уже после своего Воскресения.

Нынче пятница Страстная,

И хотим мы пожелать,

Чтоб могли вы без сомнений

Искушений избегать.

Чтоб здоровье было крепко

С Божьей помощью всегда!

И смирения хватало

Вам на долгие года!

***

Стасна П’ятниця прийшла

Й вість таку нам принесла:

На Голгофі, на горі

На великій висоті,

Був розп’ятий наш Спаситель,

Наш Пророк і наш Учитель.

Славіте нашого Христа

За кров його, за Хресні муки,

Любіть його, як він любив

В годину щастя і розлуки!

В Страстную пятницу Христос

На гору тяжкий крест принес,

Чтобы погибнуть, умереть,

Принять мучительную смерть!

За нас он мучился, страдал,

За нас земную жизнь отдал.

Надежду людям подарил

И нам к спасенью путь открыл!



***

Зі Страсною П’ятницею щиро Вас вітаєм

Добра, прощення й злагоди бажаєм!

Завжди хай буде затишок в оселі,

А діти хай ростуть здорові та веселі!

Хай мир в серцях завжди панує

Любов незгоди хай руйнує!

Сегодня пятница Страстная,

Скорбим мы, Господу внимая.

Пусть будет светлой эта скорбь,

Пусть будут счастье и любовь!

Воскреснет Бог, вернется радость,

Будут в душе покой и благость!

*****

У Страсну П’ятницю бажаю,

Хай Земля Вам буде раєм,

За гріхи Ісус людські,

Був розп’ятий на хресті.

За нас він мучився, страждав,

За нас земне життя віддав.

Надію людям дарував

І шлях спасіння показав!

Для тих, хто хоче вітати з днем духовного очищення за допомогою смс-привітань, пропонуємо короткі вірші.

SMS-вірші: Страсна п’ятниця — день чесноти, справедливості й каяття

Страсна п’ятниця — той день, коли потрібно бажати чесноти та милосердя оточуючим. Нехай благими будуть ваші помисли й дії! Привітайте напередодні дива воскресіння Христового рідних! Сумний день повинен пройти в покаянні. Нехай наші душі стануть світлішими та чистішими!

Нельзя сегодня песни петь

Трудиться тоже грех!

Но надо многое успеть,

Помолимся за всех!

***

За вікном уже весна,

Нині — П’ятниця Страсна.

Побажаю я в це свято

Доброти вам всім багато,

Щоб здоров’я лиш кріпчало,

А смирення — вистачало.

З Богом в серці вам завжди

Жити довгії роки!

Пускай проходит этот день,

И наступает утро,

В котором не ложится тень,

В котором жить уютно!

***

Страсна П’ятниця настала,

Щоб в серці віра панувала!

Тож надій Вам і смирення,

І небесного благословення!

***

Прильнем к иконе-божеству

Попросим Божью благодать,

Прочтем послание Христу

И тихо ляжем спать.

Народ! В этот день работать нельзя!

Молитесь, муки Христовы терпя,

И пусть молитва вам благо принесёт,

Здоровья и любви всем вам на целый год!

День, когда за нас Христос страдал,

Мы помнить вечно это будем,

От грехов земных своей он кровью спас,

В молитвах мы грехи свои искупим!

***

Сегодня Страстная пятница – напоминаю:

Работать по дому уж точно нельзя — это знаю,

В церкви проведу большую часть дня,

День скорби – Пятница Великая Страстная!Якщо ж ви хочете привітати з траурним днем православних друзів або близьких вам людей довгим віршем, тоді візьміть на замітку будь-який вподобаний вірш. Страсна п’ятниця повинна проходити в тісному союзі з покаянням, вірою, надією та милосердям.

Траурний вірш про Страсну п’ятницю — сумуємо та пам’ятаємо про смерть Ісуса

У день хресної смерті Ісуса Христа християни повинні сумувати про те, що сталося. Будьте добрішими і терпимішими! Радьте поводитися так і оточуючим. У Страсну п’ятницю ми повинні переглянути свої життєві цінності та переоцінити їх. Вірте в Бога без фальші, всім серцем та душею!

Вот уже Страстной недели

Все денечки пролетели,

Нынче пятницы Великой

Утро встанет светлолико,

Спросит честно и сурово:

Все ли к Пасхе мы готовы?

Ожидаем с нетерпеньем

Мы Христово Воскресенье!

Спаситель умер на кресте,

Пройдя немыслимые муки,

Чтоб рай могли увидеть те,

Кто осужден на ада муки.

Со Страстной пятницею вас

Поздравить я хочу душевно!

Когда-то в этот скорбный час

Мы получили искупленье.

Не забывайте о цене,

Заплаченной за наше счастье.

Добро творите на земле,

Уходит прочь пускай ненастье!

В священных муках умирал

Христос в Страстную пятницу,

Никто тогда еще не знал,

Что скоро он освятится.

С собой весь грех людской собрав,

Он был живым распят.

И нёс свой крест к подножью скал.

Где соколы не спят.

Сегодня вспомним мы того,

Кто души наши спас.

Не повторится ничего,

Скажу я: «В добрый час!»

***

Пятница Страстная

Всем велит лениться.

Запасайтесь чаем,

Ведь скоро веселиться!

Скоро день воскресный

Куличи и пасхи,

Очень интересно

Читать о Боге «сказки».

В каждой строчке правда,

В каждой фразе смыслы…

Будем мы до завтра

Учить святые мысли!

В Страстную Пятницу мы скорбно вспоминаем,

О том трагическом распятии Иисуса Христа,

Тихонько молимся и слёзы в руку собираем,

Ведь как его судьба была сложна!

Этот день скорби необходимо в молитве провести,

И сквозь себя Христовы муки пронести,

Христа мы чтим, Христа мы вспоминаем,

Для этого есть день – пятница Страстная!

Во имя Господа Бога, нашего спасителя Христа!

В Страстную пятницу, когда Христос страдал, —

За нас он с вами тяжкой смертью умирал…

Молиться целый день мы будем,

И обещаем, что никогда об этом не забудем!