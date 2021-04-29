Страстная пятница — самый печальный и трудный день у христиан, посвященный воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его распятии и казни. В 2021 году она приходится на 30 апреля.
НАРОДНАЯ ПРАВДА предлагает напомнить друзьям и родственникам о том, что Иисус Христос пострадал прежде, искупая грехи людей, душевными стихами о Страстной пятнице.
Эта пятница названа в память о Страстях Христовых, то есть тех страданиях, которые Иисусу Христу пришлось пережить в последние дни земной жизни, будучи еще человеком до своего Божественного воплощения.
Именно в Страстную пятницу, более две тысячи лет назад, Иисус был передан суду после измены одним из своих учеников по имени Иуда Искариот. За учение и проповеди перед народом Иисуса схватили и осудили, а затем подвергли позорной казни через распятие. Так в те времена обычно казнили воров и разбойников.
В этот же день произошла и сама казнь Христа на горе Голгофе. После его мучительной крестной смерти тело сняли с креста его ученики и погребли в пещере, откуда на третий день Иисус чудесным образом исчез и вернулся уже после своего Воскресения.
Нынче пятница Страстная,
И хотим мы пожелать,
Чтоб могли вы без сомнений
Искушений избегать.
Чтоб здоровье было крепко
С Божьей помощью всегда!
И смирения хватало
Вам на долгие года!
***
Стасна П’ятниця прийшла
Й вість таку нам принесла:
На Голгофі, на горі
На великій висоті,
Був розп’ятий наш Спаситель,
Наш Пророк і наш Учитель.
Славіте нашого Христа
За кров його, за Хресні муки,
Любіть його, як він любив
В годину щастя і розлуки!
На гору тяжкий крест принес,
Чтобы погибнуть, умереть,
Принять мучительную смерть!
За нас он мучился, страдал,
За нас земную жизнь отдал.
Надежду людям подарил
И нам к спасенью путь открыл!
***
Зі Страсною П’ятницею щиро Вас вітаєм
Добра, прощення й злагоди бажаєм!
Завжди хай буде затишок в оселі,
А діти хай ростуть здорові та веселі!
Хай мир в серцях завжди панує
Любов незгоди хай руйнує!
Сегодня пятница Страстная,
Скорбим мы, Господу внимая.
Пусть будет светлой эта скорбь,
Пусть будут счастье и любовь!
Воскреснет Бог, вернется радость,
Будут в душе покой и благость!
*****
У Страсну П’ятницю бажаю,
Хай Земля Вам буде раєм,
За гріхи Ісус людські,
Був розп’ятий на хресті.
За нас він мучився, страждав,
За нас земне життя віддав.
Надію людям дарував
І шлях спасіння показав!
Для тих, хто хоче вітати з днем духовного очищення за допомогою смс-привітань, пропонуємо короткі вірші.
SMS-вірші: Страсна п’ятниця — день чесноти, справедливості й каяття
Страсна п’ятниця — той день, коли потрібно бажати чесноти та милосердя оточуючим. Нехай благими будуть ваші помисли й дії! Привітайте напередодні дива воскресіння Христового рідних! Сумний день повинен пройти в покаянні. Нехай наші душі стануть світлішими та чистішими!
Нельзя сегодня песни петь
Трудиться тоже грех!
Но надо многое успеть,
Помолимся за всех!
***
За вікном уже весна,
Нині — П’ятниця Страсна.
Побажаю я в це свято
Доброти вам всім багато,
Щоб здоров’я лиш кріпчало,
А смирення — вистачало.
З Богом в серці вам завжди
Жити довгії роки!
Пускай проходит этот день,
И наступает утро,
В котором не ложится тень,
В котором жить уютно!
***
Страсна П’ятниця настала,
Щоб в серці віра панувала!
Тож надій Вам і смирення,
І небесного благословення!
***
Прильнем к иконе-божеству
Попросим Божью благодать,
Прочтем послание Христу
И тихо ляжем спать.
Народ! В этот день работать нельзя!
Молитесь, муки Христовы терпя,
И пусть молитва вам благо принесёт,
Здоровья и любви всем вам на целый год!
День, когда за нас Христос страдал,
Мы помнить вечно это будем,
От грехов земных своей он кровью спас,
В молитвах мы грехи свои искупим!
***
Сегодня Страстная пятница – напоминаю:
Работать по дому уж точно нельзя — это знаю,
В церкви проведу большую часть дня,
День скорби – Пятница Великая Страстная!Якщо ж ви хочете привітати з траурним днем православних друзів або близьких вам людей довгим віршем, тоді візьміть на замітку будь-який вподобаний вірш. Страсна п’ятниця повинна проходити в тісному союзі з покаянням, вірою, надією та милосердям.
Траурний вірш про Страсну п’ятницю — сумуємо та пам’ятаємо про смерть Ісуса
У день хресної смерті Ісуса Христа християни повинні сумувати про те, що сталося. Будьте добрішими і терпимішими! Радьте поводитися так і оточуючим. У Страсну п’ятницю ми повинні переглянути свої життєві цінності та переоцінити їх. Вірте в Бога без фальші, всім серцем та душею!
Вот уже Страстной недели
Все денечки пролетели,
Нынче пятницы Великой
Утро встанет светлолико,
Спросит честно и сурово:
Все ли к Пасхе мы готовы?
Ожидаем с нетерпеньем
Мы Христово Воскресенье!
Спаситель умер на кресте,
Пройдя немыслимые муки,
Чтоб рай могли увидеть те,
Кто осужден на ада муки.
Со Страстной пятницею вас
Поздравить я хочу душевно!
Когда-то в этот скорбный час
Мы получили искупленье.
Не забывайте о цене,
Заплаченной за наше счастье.
Добро творите на земле,
Уходит прочь пускай ненастье!
В священных муках умирал
Христос в Страстную пятницу,
Никто тогда еще не знал,
Что скоро он освятится.
С собой весь грех людской собрав,
Он был живым распят.
И нёс свой крест к подножью скал.
Где соколы не спят.
Сегодня вспомним мы того,
Кто души наши спас.
Не повторится ничего,
Скажу я: «В добрый час!»
***
Пятница Страстная
Всем велит лениться.
Запасайтесь чаем,
Ведь скоро веселиться!
Скоро день воскресный
Куличи и пасхи,
Очень интересно
Читать о Боге «сказки».
В каждой строчке правда,
В каждой фразе смыслы…
Будем мы до завтра
Учить святые мысли!
В Страстную Пятницу мы скорбно вспоминаем,
О том трагическом распятии Иисуса Христа,
Тихонько молимся и слёзы в руку собираем,
Ведь как его судьба была сложна!
Этот день скорби необходимо в молитве провести,
И сквозь себя Христовы муки пронести,
Христа мы чтим, Христа мы вспоминаем,
Для этого есть день – пятница Страстная!
Во имя Господа Бога, нашего спасителя Христа!
В Страстную пятницу, когда Христос страдал, —
За нас он с вами тяжкой смертью умирал…
Молиться целый день мы будем,
И обещаем, что никогда об этом не забудем!