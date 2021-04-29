Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал циничное заявление о ситуации на оккупированном Донбассе.

Такое мнение Песков озвучил в программе «Большая игра» на Первом канале, передает «Интерфакс». Так, пресс-секретарь Путина заявил, что «напряжение в регионе сохраняется выше нормы».

Также прозвучало очередное заявление о якобы провокациях со стороны вооруженных сил Украины на линии разграничения.

Песков выразил сомнение, что президент Украины Владимир Зеленский контролирует вооруженные силы.

«Может ли президент Зеленский огородить вооруженные силы Украины от влияния националистов и экстремистов — это большой вопрос. Точного ответа здесь нет», — заявил Песков.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина рассматривает в качестве места проведения двусторонней встречи Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина Иерусалим (Израиль) или Вену (Австрия).

А также российский политолог Евгений Ихлов считает, что за «набитого желудка» Россия может существовать в условиях войны в Украине и Сирии, аннексии Крыма.