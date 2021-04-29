В «ДНР» собираются выявлять и принимать в свою собственность «бесхозную недвижимость». Это касается и имущества тех, кто покинул регион в 2014 году после начала боевых действий и с тех пор туда не возвращался.

Об этом говорится в так называемом «документе», который подписал «глава ДНР» Денис Пушилин в среду, 28 апреля.

Согласно «Указу» в течение месяца должна быть установлена «бесхозность» жилья. В случае, если в течение года хозяева не объявятся, то ее конфискуют.

«Очень серьезный документ. Жду возмущения «бывших донецких», кто выехал 7 лет назад, не платит коммуналку и думает, что так можно. Но теперь так нельзя… И если вашу недвижимость признают бесхозной, то через год ее могут перевести в муниципальную собственность и отдать нуждающимся людям…», — заявила «депутат ДНР» Анастасия Селиванова

Под действие этого документа могут попасть квартиры сотен тысяч людей, которые покинули неподконтрольные Украине территории и живут в других регионах Украины или даже в других странах.

Как мы уже рассказывали ранее, Россия не признает «ЛНР» и «ДНР» из-за Минских соглашений, хотя «моральная и международно-правовая правда на стороне РФ и ополчения», — такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

А также, Зеленский ответил на предложение российского президента Владимира Путина провести переговоры с террористами «Л/ДНР».