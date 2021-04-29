В Верховной Раде Украины осудили марш в честь создания дивизии «Галичина», заявив, что он был направлен на популяризацию войск СС. Напомним, марш прошел в Киеве во вторник, 28 апреля.

Соответствующее заявление с трибуны Рады сделал нардеп Даниил Гетманцев из фракции «Слуга народа». Он напомнил, что СС является всемирно признанным преступлением, «и по определению, все связанное с СС – это преступление».

«Хочу поблагодарить всех присутствующих и свою фракцию за неизменную позицию осуждения нацизма, и мы возмущены молчанием киевской городской власти, которая не осудила эту акцию и дала возможность ее провести», – заявил нардеп.

Гетманцев также призвал народных избранников почтить минутой молчания память жертв нацизма. Парламентарии поддержали предложение нардепа.

Отметим, что организаторы мероприятия заявляли, что они хотели почтить память добровольцев, которые в 1943 году записались в армию, чтобы не допустить возвращения сталинских ужасов 1941 года на территорию Украины.

Как мы уже рассказывали ранее, в Киеве 28 апреля прошел марш вышиванок в честь дня создания дивизии СС «Галичина». Напомним, дивизия была создана во Львове в 1943 году и воевала на стороне Германии во время Второй мировой войны.

Также ранее, окружной административный суд Киева признал, что символика дивизии СС «Галичина» является нацистской, а вывод Украинского института национальной памяти и его экс-главы Владимира Вьятровича об обратном является противоправным.