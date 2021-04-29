В России задержали некую группу «сторонников украинского радикального сообщества», которые якобы занимались подготовкой взрывов.

Об этом сообщает Главком.

Их задержали в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино, Переславль-Залесском.

По информации российских СМИ, задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.», которые причастны к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан.

В Следственном комитете РФ заявили, что организатором указанного сообщества является Егор Краснов.

Контрразведка СБУ разоблачила боевика террористической организации «ДНР» на территории проведения ООС.

Украинские вертолеты, которые находились на территории оккупированного Крыма, россияне передали Федеральной службе войск национальной гвардии РФ (Росгвардия).