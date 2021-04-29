В Украине началась вакцинация людей старше 65 лет. В первую очередь вакцинируют пожилых с хроническими болезнями – сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания и почек.

О том, как можно записаться на вакцинацию, и какие есть противопоказания, говорится в материале «Сегодня».

Отметим, записью на вакцинацию занимаются семейные врачи. Если семейный врач вам так и не позвонил, нужно позвонить ему самостоятельно. Напомним, вакцинация добровольная.

Записаться на вакцинацию также можно через пункты вакцинации по всей стране. Ближайший пункт вакцинации и телефон для записи можно найти по ссылке.

Поясним, вакцинация людей старше 65 лет нужна, потому что эта вековая категория рискует заболеть в тяжелой форме. Ни одна из вакцин не дает 100% гарантии, что человек не заболеет COVID-19. Однако все вакцины, допущенные к использованию, помогают избежать тяжелой формы коронавируса и госпитализации.

Врачи поясняют, возраст не является противопоказанием для вакцинации против COVID-19.

Вакцинация противопоказана тем, у кого аллергия на любой из компонентов вакцины или была тяжелая аллергическая реакция на первую дозу. Не вакцинируют и тех, кто пришел с температурой (выше 38 градусов). При этом простуда или насморк с температурой менее 38°C не является преградой для вакцинации.

Сейчас в Украине есть три вакцины:

AstraZeneca (индийского и корейского производства),

Pfizer (Comirnaty),

CoronaVac.

В инструкции AstraZeneca (CoviShield) сказано, что побочные реакции у пожилых наблюдались реже, и как правило они были легкой формы.

На Pfizer (Comirnaty), согласно инструкции, у людей старшего возраста было меньше всего реакций на вакцину. Самые распространенные: боль в месте укола, утомляемость, головная боль, озноб, боль в мышцах и суставах, которые проходили через день-два.

Согласно инструкцииCoronaVac, вакцину можно вводить людям старше 65-ти. Однако отмечается, что доказательств эффективности для людей старше 60 еще недостаточно, по сравнению с другими возрастными группами. А во время вакцинации должно учитываться состояние здоровья человека старше 60 и оцениваться необходимость проведения вакцинации этим препаратом.



CoronaVac с осторожностью нужно вводить людям с диабетом, эклампсией, эпилепсией, психическими заболеваниями, низким уровнем тромбоцитов и геморрагической болезнью.Вакцинация и тромбозы

Не доказано, что вакцины – причина тромбозов. Однако производители вакцин указывают, что препарат нужно с осторожностью вводить людям с низким уровнем тромбоцитов.

CoviShield должны с осторожностью назначать людям с тромбоцитопенией (низким уровнем тромбоцитов), любыми нарушениями свертываемости крови и людям на антикоагулянтной терапии.

Coronovac с осторожностью следует вводить с низким уровнем тромбоцитов и геморрагической болезнью.

Как сообщалось ранее, Евросоюз летом может открыться для туристов. Однако допускать на свою территорию без дополнительных карантинных ограничений ЕС планирует только тех путешественников, которые привились от COVID-19. Но и тут есть нюанс, речь идет лишь об одобренных Европейским агентством лекарственных средств вакцинах. На данный момент агентство зарегистрировало 4 прививки: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca (не CoviShield!) и Johnson&Johnson.

Карантинные ограничения в Украине продолжают снимать. Накануне в «желтую» зону попали: Винницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская области, Закарпатье и Буковина.