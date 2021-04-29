В Украину 30 апреля прибудет еще одна партия китайской вакцины против COVID-19 от Sinоvac. Новая партия препарата состоит из 500 тысяч доз.

Подробности сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«Только что компания Sinоvac подтвердила нам очередную поставку вакцины CoronaVac. Завтра вечером в Киев прилетят 500 тысяч доз, в рамках нашего контракта на 1,9 млн доз», — пишет глава Минздрава.

Ранее, на прошлой неделе Украина получила новую партию вакцины AstraZeneca-SKBio корейского производства. Эту партию вакцины планируют использовать, в том числе, для проведения второй прививки тем гражданам, которые были привиты Covishield.

Также, Минздрав просит Китай ускорить поставки 1,7 млн доз вакцины Sinovac.

А тем временем, в Украине началась вакцинация людей старше 65 лет. В первую очередь вакцинируют пожилых с хроническими болезнями – сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания и почек.

Как мы уже рассказывали ранее, Евросоюз летом может открыться для туристов. Однако допускать на свою территорию без дополнительных карантинных ограничений ЕС планирует только тех путешественников, которые привились от COVID-19.