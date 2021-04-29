Вальпургиевой ночью считается ночь с 30 апреля на 1 мая.

День Вальпургии приобрел мистическую значение, когда в ходе реставрации монастыря, где была захоронена Вальпургия, рабочие осквернили ее могилу. После этого тень святой явилась к епископу.

Вальпургиева ночь считалась также ночью борьбы с ведьмами, ведь в это время они устраивали шабаши.

Основным средством защиты от зла считается огонь. Жители деревень жгли костры, в которых сжигали первую сухую траву или ненужные вещи, таким образом избавляясь от всего ненужного и плохого в жизни.

Кроме того, пороги дома посыпали песком, маком или травой для защиты от нечистой силы.

Девушки собирали росу, а затем умывались ею на восходе солнца, чтобы их молодость и красота оставались на долгие годы.

В эту ночь подходил практически любой способ гадания, к примеру – при помощи карт или зеркал.

В Вальпургиеву ночь считалось нежелательным носить одежду, которую носили в момент неприятностей или печальных событий. Такие вещи, как считалось, привлекают злых духов.

Ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА рекомендовала лучшие открытки для поздравления родных и друзей с праздником 1 мая.