В ночь с 30 апреля на 1 мая, если верить легендам, открываются границы между мирами, рождаются ведьмы, а мертвые бродят среди живых. И называется это — Вальпургиева ночь, которая является древнейшим языческим праздником, отмечаемым еще в дохристианские времена.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

В народе принято считать, что именно в эту ночь ведьмы устраивают шабаш на горе Брокен. Однако в оригинале своем ничего общего с ведьмами этот праздник не имеет.

Ночь названа в честь святой Вальбургии, которая родилась в 710 году в семье короля Западной Саксонии Ричард. В 11 лет девочку отправили жить в монастырь. Она построила монастырь в Германии, помогая всем нуждающимся. Верила в Бога и совершала добрые дела за что после смерти ее причислили к лику Святых.

После того, как монахиню похоронили, и з скалы, где лежало ее тело, начало вытекать масло. Оно оказалось целебным и спасало от самых различных недугов.

Вальпургия считается покровительницей моряков. Все дело в том, что однажды корабль, на котором она находилась, попал в шторм. Девушка упала на колени и начала неистово молиться – и ветер стих, а море успокоилось.Вальпургиева ночь: обряды, приметы и суеверия

Считается, что именно этой ночью слабеет граница между мирами живых и мертвых. Поэтому в эту ночь люди жгут костры, дабы отогнать злых духов. А ведьмы устраивают шабаши и оргии.

Также этот праздник издревле считался днем Весны. Считалось, что в этот день грань между мирами становится очень тонкой. И в эту ночь царят нечистые силы. Чтобы они не пробрались в дом, у порога насыпали горсть песка или сорванную траву. Люди верили, что ведьмы не попадут в жилище пока не пересчитают все песчинки или травинки.

В Вальпургиеву ночь желательно быть рядом с близкими людьми. В древности люди объединялись в большие группы и веселились вместе, водили хороводы, а также жгли костры в честь весны и чтобы защитить себя от нечисти.

Считается, что если на рассвете этого дня выпить прохладной воды из колодца, то обретешь богатырское здоровье. А умывшись утром после Вальпургиевой ночи росой, сохранишь красоту на весь год.

В эту ночь, по поверьям, нужно очистить дом от негативной энергии. Для этого зажигают белые и зеленые свечи, а потом 5 раз обходят их по кругу.

Для исполнения желания в старину проводили ритуал с цветущим деревом: к нему привязывали ленты, загадывали желание, а затем высаживали.

Говорят, что травы в Вальпургиеву ночь обретают магическую силу, становясь целебными. Поэтому многие знахарки именно в эту ночь пополняли свои запасы.

Вальпургиева ночь: гадания

Считается, что сны в Вальпургиеву ночь вещие.

Также молодые девушки в ночь с 30 апреля на 1 мая гадают на будущее. В народе утверждают, что гадания в Вальпургиеву ночь очень правдивы и часто сбываются.

К примеру, гадают по «коридору времени». Его делают из четырех небольших зеркал, расположенных друг напротив друга. Перед зеркалами устанавливают три свечи, чтобы они отражались в зеркалах. После этого пристально вглядываются в дробящиеся друг в друге отражения: говорят, что через некоторое время перед человеком является картинка из будущего.

Вальпургиева ночь: как загадать желание

30 апреля, 1 мая и ночь между ними дает уникальную возможность загадывать «земные, человеческие, не глобальные» желания – о материальном достатке, здоровье, карьерном росте и прочем. Если все сделать правильно, то они сбудутся не позже 22 июня, уверяют жрицы и маги.

При загадывании желаний люди используют «жертвы» – не кровавые, нет, за такое вместо ведьм к вам полицейские приедут. Достаточно подарить природе немного еды:

земле дарят яйцо на желтой салфетке – его зарывают в небольшую ямку, приговаривая: «Мать-земля, прошу тебя, сделай так, чтобы я была здорова, чтобы мне повысили зарплату…» – в зависимости от просьбы. После этого ямку закапывают;

воде дарят фрукты, хлеб, то же яйцо или другую вкусняшку. Гостинец кладут в плетеную корзинку из сухого хвороста и пускают по реке, также прося об исполнении желаний.

Главное условие для исполнения желания – искреннее общение с природой.

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