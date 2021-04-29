В последнее время, пациенты COVID-19 могут больше не испытывать потери обоняния или вкуса, поскольку симптоматика болезни существенно изменилась в сравнении с началом пандемии.

Такое мнение озвучил главный врач-инфекционист Львовской области Сергей Федоренко, передает «ТСН».

Теперь о наличии COVID-19 в организме может свидетельствовать высокая температура, диарея и тошнота.

«Иногда люди не могут даже передвигаться по квартире, у них слабость, озноб, температура достигает 40 градусов. Но уже на стационарном обследовании мы обнаруживаем поражение легких, которое характеризуется двусторонней бронхопневмонией и развитием миокардитов. Бывает и поражение центральной нервной системы и пациент дезориентируется в пространстве и времени», – рассказывает медик.

По словам Федоренко, всем известные симптомы – потеря обоняния и вкусовых ощущений – не исключаются, но в последнее время встречаются у больных COVID-19 все реже.

Как мы уже рассказывали ранее, карантинные ограничения в Украине продолжают снимать. Накануне в «желтую» зону попали: Винницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская области, Закарпатье и Буковина.

Также напоминаем, в Украине началась вакцинация людей старше 65 лет. В первую очередь вакцинируют пожилых с хроническими болезнями – сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания и почек.