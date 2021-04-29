В Украине могут ввести ограничение на максимальный размер зарплаты чиновников органов государственной и местной власти.

Как сообщает информационное управление аппарата ВР, нардепам рекомендуют принять соответствующий законопроект №3034.

Рекомендацию дал комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Так, документ предлагает ограничить размер заработной платы руководителей предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности, работников предприятий, учреждений и организаций, которые финансируются или дотируются из бюджета, государственных служащих и служащих органов местного самоуправления до 15 минимальных заработных плат.

«Комитет рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №3034 и создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросом разработки системного законопроекта для модернизации оплаты работников государственного сектора», — укказано в сообщении.

Ранее Кабинет министров утвердил минимальный размер должностного оклада в 2021 году в государственных органах. Минимальный оклад составит 4540 гривен.

Как мы уже рассказывали ранее, среднемесячная зарплата штатных работников в Украине в период январь-февраль 2021 года составила 12 443 гривен. По сравнению аналогичным периодом 2020 года, зарплата выросла на 15,4%.

А тем временем, эксперты озвучили консенсус-прогноз главных экономических показателей в стране на II квартал 2021 года: инфляция ускорится, зарплаты хоть и вырастут, но их повышение не у всех перекроет рост цен.