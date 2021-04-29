Украинцы не встали на защиту Юлии Ломтадзе, чей муж накануне топором разгромил «АТБ» после скандала вокруг маски.

Отметим, накануне Ломтадзе с телефона зачитала обращение, в котором поясняла поступок мужа. По ее словам Юлии, она пришла в магазин с двумя детьми – 11-ти и 4-х лет. Дети были в очереди, а она якобы дожидалась за пределами кассы. Но кассир потребовала, чтобы на детей надели маски или она не пробьет им товар. Ломтадзе уверена, заявление кассира незаконны (отметим, во многих цивилизованных странах дети не могут зайти в магазин без маски).

Ломтадзе также заявляет, что она астматик, поэтому маску не носит. В какой-то момент, по ее словам, на нее набросилась неизвестная женщина, а затем и муж этой женщины. Ей якобы стали наносить удары: «После того, как дети начали кричать, они отпустили меня, выбежали из магазина и скрылиь на своем автомобиле. Я успела зафиксировать их и автомобиль, на котором они уехали, на свой телефон».

Юлия утверждает, что ее муж Иосиф был в состоянии аффекта и защищал свою семью.

Однако в сети отметили, что состояние аффекта длится от нескольких секунд до нескольких минут, а в данном случае у мужчины было время, чтобы достать топор и вернуться в магазин. Более того, погром снимал кто-то из его семьи.

Очередная драка из-за маски произошла в украинском супермаркете, на этот драку устроили в Запорожье.

Из-за карантина в Украине церковь на Пасху закрывать, но верующим надо соблюдать карантина. В частности, надевать маски и соблюдать социальной дистанции.