1 мая люди во многих странах празднуют День труда.

Если вы хотите поздравить коллег и знакомых, то НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас видеопоздравления и короткие пожелания, которые помогут это сделать.

https://www.youtube.com/watch?v=6FPzi8d4h4k

С праздником весны и труда — 1 Мая! Всем весеннего настроения, здоровья, осуществления самых радужных мечтаний!

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Поздравляю с Первомаем. Пусть будет МИР над головой и в семье, пусть ценится твой ТРУД всегда и всеми, пусть на душе цветет и зеленеет теплый МАЙ.

https://www.youtube.com/watch?v=7UQQenhq4e0

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Поздравляю с Первомаем и хочу пожелать успешных трудовых будней, светлых перспектив и важных дел, приятных новостей и высокой зарплаты в качестве стимула для усердной работы.

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Поздравляем с Первомаем. Желаем активности, азарта и задора, поддержки друзей, родных и близких.

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Поздравляю с Первомаем! Желаю честно трудиться, но не перетруждаться, желаю жить богато и не забывать искренне радоваться приятным мелочам.

https://www.youtube.com/watch?v=J8M2zFNFVZc

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https://www.youtube.com/watch?v=Ziv8VFxpNJQ