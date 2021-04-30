День труда (другое название Международный день солидарности трудящихся) — серьезный праздник, но юмор еще никому не помешал.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас прикольные открытки и шуточные поздравления с 1 Мая.

Наступает Первомай,

Шашлыком его встречай!

Хоть сегодня день труда,

Отдыхай хоть иногда.

Набирайся быстро сил,

Чтобы труд не подкосил.

Ведь работать надо в меру,

И в порядке будут нервы.

***

Поздравляю с Первомаем!

Пусть работа не пугает,

И приятен будет труд,

Если денежек дадут.

А устанешь — не беда,

Помни: с помощью труда

Человеком без изъяна

Стала даже обезьяна!

***

Чтобы полные карманы

Вмиг заполнить без обмана,

Надо очень потрудиться

И, конечно, не лениться!

Вот чего я вам желаю,

В Первомай всех поздравляю!

Но сегодня погоди

И немного отдохни.

Ждёт тебя пусть шашлычок,

И закуска, и лучок,

На природе или даче

Счастья, радости, удачи!

***

В майский солнечный денек

Первомай все отмечают,

Жарят вкусный шашлычок

И спиртное распивают!

Всем трудящимся желаю

На «отлично» отдохнуть,

Будет жизнь пусть ярче мая,

Ввысь пойдет карьерный путь!

Главное — всем сил набраться

В этот чудный день весенний,

Чтоб к работе возвращаться

С позитивным настроением!

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