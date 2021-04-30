День труда (другое название Международный день солидарности трудящихся) — серьезный праздник, но юмор еще никому не помешал.
НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас прикольные открытки и шуточные поздравления с 1 Мая.
Наступает Первомай,
Шашлыком его встречай!
Хоть сегодня день труда,
Отдыхай хоть иногда.
Набирайся быстро сил,
Чтобы труд не подкосил.
Ведь работать надо в меру,
И в порядке будут нервы.
***
Поздравляю с Первомаем!
Пусть работа не пугает,
И приятен будет труд,
Если денежек дадут.
А устанешь — не беда,
Помни: с помощью труда
Человеком без изъяна
Стала даже обезьяна!
***
Чтобы полные карманы
Вмиг заполнить без обмана,
Надо очень потрудиться
И, конечно, не лениться!
Вот чего я вам желаю,
В Первомай всех поздравляю!
Но сегодня погоди
И немного отдохни.
Ждёт тебя пусть шашлычок,
И закуска, и лучок,
На природе или даче
Счастья, радости, удачи!
***
В майский солнечный денек
Первомай все отмечают,
Жарят вкусный шашлычок
И спиртное распивают!
Всем трудящимся желаю
На «отлично» отдохнуть,
Будет жизнь пусть ярче мая,
Ввысь пойдет карьерный путь!
Главное — всем сил набраться
В этот чудный день весенний,
Чтоб к работе возвращаться
С позитивным настроением!
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