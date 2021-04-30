Киевская и Николаевская области могут с 1 мая перейти из «красной» сразу в «желтую» зону карантина. Напомним, 1 мая ослабляет карантинные ограничения также Киев, в столице в обычном режиме начнет работать общественный транспорт, возобновят работу также ярмарки, рынки, заведения общественного питания и спортзалы.

О новом ослаблении карантина в ходе брифинга сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко:

«Сегодня Министерство здравоохранения готовит представление в Государственную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о выводе из «красного» уровня эпидемической опасности еще двух областей — в частности, Киевская и Николаевская области могут быть переведены в «желтый» уровень эпидемической опасности».

В «красной» зоне пока остаются 7 регионов: Хмельницкая, Черниговская, Житомирская, Сумская, Полтавская, Харьковская и Запорожская области.

Как сообщалось ранее, Украина закрывает границу для Индии. Все граждане, который вернутся в Украину, должны уйти на самоизоляцию независимо от результатов ПЦР-теста.

30 апреля прибудет еще одна партия китайской вакцины против COVID-19 от Sinоvac. Новая партия препарата состоит из 500 тысяч доз.

