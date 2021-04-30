1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник — День труда (праздник Весны и Труда). А по народному календарю сегодня Кузьма Огородник.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

1 мая — День труда — история

1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией. В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.

Долгое время 1 мая считали символом революции, непримиримой классовой борьбы, то есть праздник имел «политическую окраску». Люди выходили в этот день на массовые демонстрации с портретами политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, призывами, плакатами и диаграммами о достижениях в той или иной отрасли народного хозяйства. Сейчас этот контекст потерялся.

Сегодня праздник отмечается в 142 странах. В некоторых странах еще собираются под знамена профсоюзов, но все-таки в большинстве стран это уже не политический праздник. В этот день устраивают народные гуляния, выступления артистов, ярмарки, мирные шествия и множество увеселительных мероприятий.Отметим, в этом году в связи с пандемией коронавируса COVID-19 людей просят оставаться дома. 1 мая в Украине: лучшие поздравления и яркие открытки

Кузьма Огородник

Сегодня чествуют преподобного Косму Халкидонского, которого нередко называют творцом канонов во славу Господа.

Этот день — кукушкин: в это время она начинает куковать в лесах и рощах. С этой птицей было связано несколько примет: если кукушка закуковала — пора сеять лен; кукушка кукует на сухом дереве — к заморозку. Также считалось, что если кукушка летает по деревне — быть пожару.

О предстоящей погоде судили по разным приметам. Теплое начало мая было верным знаком того, что в конце месяца начнутся холода, и наоборот. Если же май выдавался холодным — год обещал быть плодородным. Хороший урожай предвещали и обильные дожди. Кстати, первым дождиком смачивали волосы, чтобы они росли густо, как майская трава.