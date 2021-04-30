Еще трем военнослужащим было сообщено о подозрении по делу о крушении военного самолета АН-26 в Чугуеве в прошлом году. В крушения погибли 26 военнослужащих.

Соответствующее заявление сделали в офисе генпрокурора.

Так, о подозрении было объявлено заместителю командира воинской части А4104 по летной подготовке, еще одному заместителю командира и экс-начальнику Харьковского национального университета Воздушных сил.

Заместителей подозревают в нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также в халатном отношении к военной службе, а экс-начальника университета, который сейчас является депутатом Харьковского облсовета, подозревают лишь в халатном отношении к военной службе.

«Всем им вручены также ходатайства об избрании мер пресечения. Сторона обвинения в суде будет просить о применении к ним домашнего ареста»,- заявили в прокуратуре

Как мы уже рассказывали ранее, Печерский районный суд Киева арестовал сроком на два месяца командира военной части в Чугуеве Вячеслава Глазунова. Он был арестован в рамках расследования авиакатастрофы АН-26.

А также, в Тернопольской области произошла авиакатастрофа — упал легкомоторный самолет, один человек погиб.