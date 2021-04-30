На Донбассе 29 апреля боевики обстреляли позиции украинских военных 13 раз, один боец получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

Обстрелы велись недалеко от поселков Невельское и Опытное. В этом районе боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра. У Красногоровки враг открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Также в районе населенных пунктов Луганское и Павлополь противник вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А вблизи Светлодарска и Водяного боевики применили автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы. В пригороде Причепиловки боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе поселков Пески, Золотое-4 и Верхнеторецкое вооруженные формирования РФ осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов. А у населенного пункта Шумы российские захватчики совершили обстрел из стрелкового оружия.

Вблизи поселка Новгородское враг открывал огонь из боевой машины пехоты и ручных противотанковых гранатометов. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Ему оперативно оказали помощь.

П состоянию на 7 утра сегодняшнего дня, зафиксировано одно нарушение — боевики открыли огонь неподалеку Авдеевки из автоматических станковых гранатометов.

Как сообщалось ранее, Россия может вернуть свои войска к границе с Украиной в конце июля в рамках подготовки к учениям «Запад-2021».

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за обновление «минских переговоров«, заявив, что он «должен быть гибким», однако полное закрытие «минских переговоров» на данный момент на повестке дня не стоит.