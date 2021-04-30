Андрея Антоненко (Riffmaster), обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета отпустили под круглосуточный домашний арест
Соответствующее решение в пятницу, 30 апреля, утвердил Шевченковский районный суд Киева.
Как мы уже рассказывали ранее, экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который накануне обнародовал запись разговоров бывшего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, рассказал, как готовили убийство журналиста Павла Шеремета.
Также, в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета появились новые доказательства, которые якобы подтверждают версию следствия о причастности подозреваемых военного Андрея Антоненко, волонтера Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь.