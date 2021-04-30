Военные Кыргызстана и Таджикистана устроили перестрелку на спорном участке границы.

29 апреля в пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана сообщили о стрельбе около пункта распределения воды на Торткульском водохранилище. В сообщении говорилось о перестрелке между войсковыми подразделениями сторон. Кыргызстан утверждал, что таджикская сторона устанавливает позиции минометных расчетов. Одновременно с этим сообщалось, что Таджикистан устанавливал не расчеты, а камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле водораспределительного пункта «Головной» в селе Кок-Таш.

В итоге стороны стянули к границе свои войска.

Как говорится в материале «Сегодня», водораспределительный пункт «Головной» десятки лет является спорной территорией – обе страны считают эту землю своей. Накануне военные Таджикистана решили без предупреждения установить там камеры наблюдения. Со стороны Кыргызстана в военных полетели камни. В ответ был открыт огонь.

СМИ сообщают, что пострадали 96 человек с кыргызской стороны и 31 – с таджикской (среди них мэр приграничного города Исфара Баховаддин Баходурзода). Погибли по три человека с каждой стороны, включая 13-летнюю девочку в Кыргызстане.

В сети была информация о том, что таджикские военнослужащие атаковали киргизскую сторону в районе пограничного села Кызыл-Бел, но есть свидетельства того, что киргизы обстреливают таджикские позиции из БМП. Есть даже информация о том, что Кыргызстан захватил таджикскую заставку «Ходжа Аълло».

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял решение создать рабочую группу во главе с первым вице-премьер-министром Артемом Новиковым по урегулированию и изучению сложившейся ситуации. А первый заместитель руководителя аппарата правительства Айбек Джунушалиев анонсировал, что таджикскому послу в Кыргызстане сегодня вручат ноту протеста.

В свою очередь Узбекистан заявил, что готов оказать всемерное содействие в урегулировании конфликта, призвав немедленно прекратить столкновения. Пока что Бишкек и Душанбе пытаются локализовать конфликт и мирно урегулировать ситуацию. Уже известно, что стороны договорились прекратить огонь, начиная с 20:00 (время киевское). На данный момент обстрелы прекратились. «Машины скорой доставляют раненых в больницу Исфары, приграничного города в Таджикистане. Местные говорят, что сейчас в больницу поступили 8 человек с огнестрелом. Пальба началась на спорной территории в районе водораспределительного пункта «Головной» — и в Таджикистане, и в Киргизии эту землю считают своей», — пишет Telegram-канал Mash.



«К границе Таджикистана и Кыргызстана стягиваются войска. Со слов очевидцев, там были замечены БМП, БТРы и даже истребители. Правительства стран уже работают над мирным урегулированием ситуации, рабочую группу со стороны Киргизии возглавит первый вице-премьер-министр Киргизской Республики Артем Новиков», — Mash.Как сообщалось ранее, госсекретарь США Энтони Блинкен в одном из своих интервью обсудил ситуацию с войсками России у границ с Украиной.Ранее сообщалось , что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден на предстоящей встрече с российским президентом Владимиром Путиным будет обсуждать вопросы двусторонних отношений, в том числе затронут тему Украины.